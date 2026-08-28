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Аргументы недели

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Турция впервые публично обвинила Украину в пиратских атаках

Турция впервые публично обвинила Украину в пиратских атаках

Председатель правления компании Transbosphor Maritime Transportation Мустафа Джан впервые публично назвал Украину виновницей ударов по турецким гражданским судам и квалифицировал эти действия как пиратство.

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