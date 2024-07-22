В Иркутске вдвое расширят логистический центр для сборки самолета МС-21

Начальник логистического центра Иркутского авиационного завода Александр Зашкола заявил, что центр, занимающийся выпуском российского гражданского самолета МС-21, планирует расширить в два раза к 2026 году.
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