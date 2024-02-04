Орбан согласился на помощь Украине: зачем и что получил взамен?

Неофициальное «очарование» привело к тому, что Орбан согласился на помощь Украине. Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, наконец поддержал предложение Евросоюза выделить помощь Украине, сообщает издание Politico.
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