В Рязанской области два человека пострадали в ДТП с Hyundai и Kia

Hyundai и Kia столкнулись 22 июля на трассе Р-22 «Каспий». В больницу в результате аварии обращались водитель второй иномарки - 46-летний москвич, и женщина, которая находилась на пассажирском сиденье - ей 47, она тоже из столицы.