Объявлены победители фотоконкурса Nature Conservancy 2023

Снимок абсолютного победителя: тритон и его икринки / © Tibor Litauszki Выбор знаменитого судьи конкурса Коула Спроуса: силуэт удода на фоне восходящего солнца / © Hermis Haridas Первое место, аэросъемка: жизнь внутри желтых полей, небольшое поселение в городе Свидница, Польша, окруженное полями рапса / © Agnieszka Wieczorek Второе место, аэросъемка: соленое озеро Магади в Кении / © Neelutpaul Barua Первое место, птицы: обыкновенный ремез строит гнездо на болотах Бебжанского национального парка в Польше / © Grzegorz Długosz Второе место, птицы: малый степной тетерев в западном Канзасе / © Mike Krehbiel Первое место, пресная вода: высохший пруд в Гонконге, ямки были вырыты рыбой во время нереста / © Jeanny Tang Второе место, пресная вода: лось пьет из реки Оконалуфти в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, США / © Alan Taylor Первое место, насекомые и паукообразные: портрет паука-волка с детенышами / © Benjamin Salb Второе место, Насекомые и паукообразные: Желтополосая цикадка уселась на гриб, рассеивающий споры во влажном лиственном лесу Гоа в Индии / © Soumya Ranjan Bhattacharyya Первое место, Млекопитающие: Игра молодых волков / © Siddhartha Ghosh Второе место, Млекопитающие: Косатка утром на пляже напала на двух тюленей / © HJ Yang Первое место, Растения и грибы:Кактус зимней лунной ночью, провинция Сальта, Аргентина / © Jose Pereyra Lucena Второе место, Растения и грибы: Одинокое хвойное дерево в горах Доломитовых Альп зимой, региональный природный парк Фанес-Сеннес-Брайес, Италия / © Vittorio Ricci Первое место, Рептилии и амфибии: Портрет маисового полоза в ультрафиолетовом свете / © Irina Petrova Adamatzky Второе место, Рептилии и амфибии: Древесная лягушка отдыхает на листьях цветка в Коста-Рике / © Petr Bambousek .