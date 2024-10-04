В Барнауле юный водитель сбил мужчину на переходе и протаранил ограждение

В результате ДТП пострадали пешеход, водитель и два пассажира В Барнауле в четверг вечером, 3 октября, 18-летний водитель на автомобиле Toyota Camry сбил пешехода, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии