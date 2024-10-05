Фильм иранского режиссера получил Гран-при на фестивале «Евразия.DOC»

На фестивале «Евразия.DOC», который проходил с 30 сентября по 4 октября в Смоленске и Минске, главным призом была награждена документальная лента иранского режиссера Амирхоссейна Осиванда под названием «Футболист», передает ТАСС.
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