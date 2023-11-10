Российским компаниям пообещали бонусы за прием на работу инвалидов

Минтруд России предложил усилить стимулирование работодателей, нанимающих инвалидов по квоте, а также берущих на работу людей с ограниченными возможностями сверх указанного лимита, рассказал глава ведомства Антон Котяков.
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