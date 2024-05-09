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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» впервые с 2002-го вышел в финал еврокубка. Тогда проиграли «Реалу» в ЛЧ

В четверг команда тренера Хаби Алонсо сыграла вничью с «Ромой» (2:2) и по сумме двух матчей вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

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