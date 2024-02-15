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Умерла звезда фильма "Брильянтовая рука" Виктория Островская

Умерла звезда фильма "Брильянтовая рука" Виктория Островская

Актриса сыграла запоминающуюся роль иностранной "жрицы любви" в самом начале фильма.На 86-м году ушла из жизни актриса Виктория Островская, снявшаяся в крошечном, но запоминающемся эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", во время которого она сыграла стамбульскую путину, приговаривавшую: "Цигель, цигель, ай люлю".

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
&quot;сыграла Стамбульскую путину&quot;. 🤣  Вообще то  путина и путана это две большие разницы😜
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17 час.
Александр Котов
мировая звезда!!!
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12 час.

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