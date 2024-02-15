Умерла звезда фильма "Брильянтовая рука" Виктория Островская

Актриса сыграла запоминающуюся роль иностранной "жрицы любви" в самом начале фильма.На 86-м году ушла из жизни актриса Виктория Островская, снявшаяся в крошечном, но запоминающемся эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", во время которого она сыграла стамбульскую путину, приговаривавшую: "Цигель, цигель, ай люлю".
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