Умерла звезда фильма "Брильянтовая рука" Виктория Островская

Актриса сыграла запоминающуюся роль иностранной "жрицы любви" в самом начале фильма.На 86-м году ушла из жизни актриса Виктория Островская, снявшаяся в крошечном, но запоминающемся эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", во время которого она сыграла стамбульскую путину, приговаривавшую: "Цигель, цигель, ай люлю".