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«Четко и просто»: в США обвинили Украину в терроризме

«Четко и просто»: в США обвинили Украину в терроризме

Риттер: Украина занимается терроризмом, когда наносит удары по России Украина совершает акты терроризма, когда наносит удары по территории России, заявил бывший американский разведчик Скот Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Если бы в Белом доме так думали, и Конгрессе... А Скотт Риттер, к сожалению, не вся страна.
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