Риттер: Украина занимается терроризмом, когда наносит удары по России Украина совершает акты терроризма, когда наносит удары по территории России, заявил бывший американский разведчик Скот Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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