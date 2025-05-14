Миронов призвал стабилизировать цены на картофель через государственные закупки

Резкий рост цен на картофель может быть остановлен за счет вмешательства государства.Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил решение проблемы завышенных цен на картофель, которая беспокоит жителей России в последнее время.
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