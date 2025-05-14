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Миронов призвал стабилизировать цены на картофель через государственные закупки

Миронов призвал стабилизировать цены на картофель через государственные закупки

Резкий рост цен на картофель может быть остановлен за счет вмешательства государства.Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил решение проблемы завышенных цен на картофель, которая беспокоит жителей России в последнее время.

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