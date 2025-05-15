Жителям ЕАО назначили вознаграждение в 300 тысяч рублей за поимку поджигателей леса

В ЕАО, где, как и во многих других субъектах ДФО, сейчас достаточно сложная обстановка с природными пожарами (основной виновник которых - человек, а отнюдь не сухие грозы, которых пока еще нет), с 15 мая начала действовать дополнительная мера борьбы с этой напастью – награда для граждан, которые помогут установить или даже поймать вольных или невольных поджигателей.
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