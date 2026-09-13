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Интертат

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Татар артистлары Бауман урамында чыгыш ясады - Казан үзәгендә хәйрия концерты узды

Әлеге концертта «Интертат»та практика узучы Розалия Сәгәдуллина булды.Казанның Бауман урамында Казан мәчесе һәйкәле янында махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү максатыннан хәйрия концерты узды.

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