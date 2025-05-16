Первый МГМУ: VR помогает в борьбе с хронической тазовой болью при эндометриозе

Команда исследователей Сеченовского Университета вместе с коллегами Клинической больницы № 85 ФМБА России подтвердили эффективность VR-технологий для борьбы с хронической тазовой болью и снижения психоэмоционального напряжения у пациенток с эндометриозом.
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