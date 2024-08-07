Кит попал в трансляцию олимпийских соревнований по серфингу

Соревнования по серфингу проходили в Тихом океане во Французской Полинезии близ Таити. Кит попал в трансляцию соревнований серфингистов на шортбордах на Таити в рамках летних Олимпийских игр в Париже, передает sportmail.
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