Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 513 подписчиков

Кто на самом деле управляет Трампом

Кто на самом деле управляет Трампом

Со дня его инаугурации не прошло и двух месяцев, однако в это короткое время уместилось множество событий, которые шокировали весь мир: претензии на Канаду, Гренландию и Панамский канал, разгром USAID, операция по принуждению Украины к миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Никто!
Ответить
16 час.
наверх