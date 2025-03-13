Кто на самом деле управляет Трампом

Со дня его инаугурации не прошло и двух месяцев, однако в это короткое время уместилось множество событий, которые шокировали весь мир: претензии на Канаду, Гренландию и Панамский канал, разгром USAID, операция по принуждению Украины к миру.
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