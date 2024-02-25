В Крыму предложили навести порядок в сфере оказания туристических услуг

В Крыму необходимо ужесточить контроль за деятельностью экскурсоводов и гидов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов Крыма Екатерина Лукьяненко.
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