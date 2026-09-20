Как севастопольцы переживают период экономии света

На улицах вечернего Севастополя снова светло. Чтобы школьники и студенты спокойно добирались домой после дополнительных занятий, в региональном правительстве решили включать уличные фонари с семи до девяти часов вечера.
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