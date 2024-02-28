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Как против большевиков восстали самые преданные их сторонники

Как против большевиков восстали самые преданные их сторонники

Кронштадтский мятеж шокировал и напугал советское руководство. Он заставил его как можно быстрее отказаться от «военного коммунизма» и временно перейти к ограниченному «восстановлению капитализма» в рамках Новой экономической политики.

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