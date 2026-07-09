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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Маси, #####, вернись. Всегда говорил, что Майкл – лучший гоночный директор после Уайтинга. Он облажался один раз и поплатился»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер ответил, стоит ли «Формуле-1» вернуть бывшего гоночного директора Майкла Маси .

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