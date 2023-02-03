Блинкен обвинил Китай в «безответственном поступке» и отменил свой визит в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Корея Пак Чином в Госдепартаменте в пятницу, 3 февраля, заявил, что откладывает свой визит в Пекин из-за «безответственного поступка КНР», – сообщают СМИ.