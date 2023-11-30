Песков: в Кремле не следят за делом о запрете в России движения ЛГБТ

В Кремле не следят за делом о запрете на территории Российской Федерации движения ЛГБТ. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, в ходе сегодняшней беседы с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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