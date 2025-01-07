Раскрыт состав украинской штурмовой группы под Курском

ТАСС: Украина отправила заключенных штурмовать позиции ВС России под Курском Военнослужащий вооруженных сил Украины в зоне боевых действий Большая часть личного состава 225-го штурмового батальона Вооруженных сил Украины, отправленного атаковать позиции российской армии в Курской области, состояла из заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.