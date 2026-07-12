AMD представила 11 новых процессоров Ryzen на архитектуре Zen 4

Однако на официальном сайте AMD для процессоров Ryzen 100 наблюдаются противоречивые сведения: с одной стороны, новинки относятся к линейке Hawk Point и производятся по 4-нм технологическому процессу, а с другой — указано, что основаны на архитектуре Zen 3, что не соответствует текущим данным.