В мэрии Новосибирска рассказали, как изменилась улица Богдана Хмельницкого за 5 лет

НОВОСИБИРСК, 4 декабря, ФедералПресс. В Новосибирске в период с 2017 по 2023 года на улице Богдана Хмельницкого построили три 21-этажных многоквартирных дома, на территории парка «Эдем» высадили 58 крупномерных деревьев, из которых две голубые ели, два можжевельника и 54 сосны.