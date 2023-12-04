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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В мэрии Новосибирска рассказали, как изменилась улица Богдана Хмельницкого за 5 лет

В мэрии Новосибирска рассказали, как изменилась улица Богдана Хмельницкого за 5 лет

НОВОСИБИРСК, 4 декабря, ФедералПресс. В Новосибирске в период с 2017 по 2023 года на улице Богдана Хмельницкого построили три 21-этажных многоквартирных дома, на территории парка «Эдем» высадили 58 крупномерных деревьев, из которых две голубые ели, два можжевельника и 54 сосны.

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