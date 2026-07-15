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В КСИР заявили об уничтожении комплекса Patriot и установки HIMARS в Кувейте

В КСИР заявили об уничтожении комплекса Patriot и установки HIMARS в Кувейте

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военные ударили по ряду американских военных объектов в Кувейте, включая центр спутниковой связи, радиолокационные комплексы, систему ПВО Patriot и пусковые установки HIMARS.

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