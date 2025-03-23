Кино: Как в браке по залету, обманув батюшку, Екатерина Стулова сохраняет семью почти 30 лет: «Обнажаться – часть моей профессии»

Есть актёры, которые не стремятся к шумной славе, но их образы запоминаются надолго. Сегодняшняя именинница Екатерина Стулова, чьё имя стало широко известно после яркой роли в популярном сериале «Жуки», – из тех, кто не просто играет, а проживает каждую роль, делая её по-настоящему искренней.
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