Вузы двух регионов РФ установили специальные условия поступления

В Курской и Белгородской областях установили специальные условия поступления в высшие учебные заведения и заселения в общежития, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
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