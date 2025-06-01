Никита Васильев: Умеют враги сделать фон для переговоров

Умеют враги сделать фон для переговоров. Или Умеров опять скажет, что это нацики, которые им не подчиняются?Или у кого-то сомнения, что Украина причастна к подрыву мостов? Украина, которая с первых дней СВО на всех уровнях заявляла своей целью Крымский мост и дважды его атаковавшая.