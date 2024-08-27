"Когда французы арестовали Инессу Арманд, Ленин пообещал расстрелять всю французскую миссию в Москве. И ничего, освободили сразу."

Советы и немножко успокоительного Советы и немножко успокоительного (удивительно, что всепропропальщик и пессимист вроде меня успокоительное раздаёт, но факт остаётся фактом) от меня.
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