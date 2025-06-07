В Амстердаме на центральном вокзале установили открытые туалеты для мужчин

Несмотря на недовольство и обращения жительниц города, администрация оставляет их без внимания. Мужчины же, напротив, с удовольствием используют нововведение, зачастую вызывая дискомфорт у проходящих мимо женщин.
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