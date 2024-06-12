Он уШольц от ответа. Канцлер ФРГ и после провала СДПГ остался самим собой

Канцлер Германии Олаф Шольц на Даунинг-стрит в Лондоне© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Михаил Шейнкман В отличие от дружка своего заклятого Эммануэля Макрона, который из-за провала его партии на выборах в Европарламент внезапно даже для ближнего круга объявил досрочные выборы в Национальное собрание, Олаф Шольц встретил собственное фиаско без истерик и паники.
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