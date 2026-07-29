Общественное: Взрывы произошли в Одессе на фоне воздушной тревоги

В среду в Одессе, на фоне воздушной тревоги, произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на данные министерства цифровой трансформации, где по-прежнему отмечается напряжённая ситуация в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии