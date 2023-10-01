Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу британского минобороны "новоиспеченным кретином", главу немецкого - "дурой", а вместе их - "недоумками".
Медведев назвал главу британского минобороны новоиспеченным кретином
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Вокруг Димки те же. Так устроена власть.
Ответить
12 час.
Ирина Черных
Дмитрий Анатольевич как всегда, не в бровь, а в глаз этим западным кретинам.
Ответить
12 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Там не нужны умные, а нужны исполнители воли амеров.Они соревнуются, чтобы угодить патрону и попасть во власть. Это нормальное гласное поведение вассальных правителей.Вот когда они уходят в отставку, говорят те праведные слова, да и то очень тихо.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии