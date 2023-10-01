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Медведев назвал главу британского минобороны новоиспеченным кретином

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу британского минобороны "новоиспеченным кретином", главу немецкого - "дурой", а вместе их - "недоумками".

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Вокруг Димки те же. Так устроена власть.
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12 час.
Ирина Черных
Дмитрий Анатольевич как всегда, не в бровь, а в глаз этим западным кретинам.
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12 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Там не нужны умные, а нужны исполнители воли амеров.Они соревнуются, чтобы угодить патрону и попасть во власть. Это нормальное гласное поведение вассальных правителей.Вот когда они уходят в отставку, говорят те праведные слова, да и то очень тихо.
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1 час.

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