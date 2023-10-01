Медведев назвал главу британского минобороны новоиспеченным кретином

Дмитрий Анатольевич как всегда, не в бровь, а в глаз этим западным кретинам.

ЛК

Любовь Кузьмина

Там не нужны умные, а нужны исполнители воли амеров.Они соревнуются, чтобы угодить патрону и попасть во власть. Это нормальное гласное поведение вассальных правителей.Вот когда они уходят в отставку, говорят те праведные слова, да и то очень тихо.