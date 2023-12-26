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Опубликован новый научный труд об агростраховании, созданный при участии НСА

Опубликован новый научный труд об агростраховании, созданный при участии НСА

Монография «Развитие сельскохозяйственного страхования в Российской Федерации», подготовленная совместным авторским коллективом Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета и НСА, вышла в свет в издательстве Прометей.

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