Опубликован новый научный труд об агростраховании, созданный при участии НСА

Монография «Развитие сельскохозяйственного страхования в Российской Федерации», подготовленная совместным авторским коллективом Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета и НСА, вышла в свет в издательстве Прометей.
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