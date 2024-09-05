Дорогу на проспекте Ленина у главной проходной ГАЗа расширяют до трех полос

До трех полос расширяют дорогу на проспекте Ленина у главной проходной Горьковского автозавода. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Илья Курапов.