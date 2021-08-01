Названа опасность долгого нахождения в автомобиле с кондиционером

Доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов рассказал, почему опасно использовать автомобиль в качестве убежища от зноя.
Доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов рассказал, почему опасно использовать автомобиль в качестве убежища от зноя.
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