Еще один "Абрамс" минус. Загнали кабанчика операторы FPV.https://colonelcassad.livejournal.com/9054624.
Пятый "Абрамс" запинали FPV
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Для страны бензоколонки, совсем не плохо!
Ответить
14 час.
Зоя Копань
Осталось 24,они что их выпускают на парад?
Ответить
14 час.
LEV Skoroxod
А что это за танки такие с резиновыми гусеницами??? Н у правильно, везти их на утилизацию в амжрику дорогое удовольствие! А тут рядом полигон где можно быстренько перекинуть из Ирака вна украину на утилизацию и ещё заработать! Молодцы амеры! Мозги хорошо работают!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии