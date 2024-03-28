Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пятый "Абрамс" запинали FPV

Пятый "Абрамс" запинали FPV

Еще один "Абрамс" минус. Загнали кабанчика операторы FPV.https://colonelcassad.livejournal.com/9054624.

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Комментарии
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Зоя Копань
Для страны бензоколонки, совсем не плохо!
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14 час.
Зоя Копань
Осталось 24,они что их выпускают на парад?
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14 час.
LEV Skoroxod
А что это за танки такие с резиновыми гусеницами??? Н у правильно, везти их на утилизацию в амжрику дорогое удовольствие! А тут рядом полигон где можно быстренько перекинуть из Ирака вна украину на утилизацию и ещё заработать! Молодцы амеры! Мозги хорошо работают!
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10 час.

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