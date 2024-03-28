Пятый "Абрамс" запинали FPV

LEV Skoroxod

А что это за танки такие с резиновыми гусеницами??? Н у правильно, везти их на утилизацию в амжрику дорогое удовольствие! А тут рядом полигон где можно быстренько перекинуть из Ирака вна украину на утилизацию и ещё заработать! Молодцы амеры! Мозги хорошо работают!