Wired: “Elon Musk has assembled a presidential-level field operation this midterm cycle, underscoring the extent to which he has taken over the get-out-the-vote effort for the Republican party.
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