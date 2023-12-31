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Британский премьер обошел Украину в новогоднем обращении: что это значит?

Британский премьер обошел Украину в новогоднем обращении: что это значит?

Программа, трансляция передающегося в прямом эфире новогоднего обзора Сунака, не содержит информации о состоянии дел на Украине, несмотря на то, что в прошлом году в его обращении уделено внимание украинскому конфликту.

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