Лидер «Хезболлы» выступил с угрозами Кипру

Хасан Насралла заявил, что Тель-Авив пытается задействовать территорию Кипра для проведения военной операции против ливанской военизированной группировки, что вынудит ее нанести ответный удар по островному государству Хасан Насралла (на экране) выступает с телеобращением, 31 мая 2024 годаMohamed Azakir / Reuters Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в телеобращении заявил, что Кипр будут ждать последствия, если страна окажет военную помощь Израилю.