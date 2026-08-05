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На Ямале перестраивают животноводство ради большей эффективности

На Ямале перестраивают животноводство ради большей эффективности

В ЯНАО поголовье крупного рогатого скота сократилось на 24% за год. При этом в Минсельхозе изменения объясняют модернизацией отрасли и ростом продуктивности животных, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

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