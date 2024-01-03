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Закон, порядок, государство

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«Полицейский Дед Мороз» продолжает радовать самарских детей

«Полицейский Дед Мороз» продолжает радовать самарских детей

В декабре прошлого года в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в Реабилитационной школе-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья села Камышла сотрудники МО МВД России «Клявлинский» вместе с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Валерией Николаевой организовали мероприятие для ребят.

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