Водителей предупредили о высокой загруженности заправок на трассе М12

В Госкомпании «Автодор» предупредили о высокой нагрузке на заправочные комплексы на трассе М12 «Восток» Москва — Казань и посоветовали водителям заранее выбирать АЗС для дозаправки перед возвращением домой после новогодних праздников.
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