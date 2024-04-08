Жители прифронтовых городов сдают российским войскам позиции ВСУ, заявил нацист из «Азова»*. Боевик 3-й штурмовой бригады уверенно говорит о том, что местные жители в оккупированных ВСУ населённых пунктах помогают Армии России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии