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Жители прифронтовых городов сдают российским войскам позиции ВСУ, — украинский боевик (ВИДЕО)

Жители прифронтовых городов сдают российским войскам позиции ВСУ, — украинский боевик (ВИДЕО)

Жители прифронтовых городов сдают российским войскам позиции ВСУ, заявил нацист из «Азова»*. Боевик 3-й штурмовой бригады уверенно говорит о том, что местные жители в оккупированных ВСУ населённых пунктах помогают Армии России.

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