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Пять женщин госпитализированы с сепсисом после ЭКО в Москве: что известно

Пять женщин госпитализированы с сепсисом после ЭКО в Москве: что известно

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына В Москве 10 февраля следователи нагрянули в одну из частных клиник. Сразу у нескольких ее пациенток, проходивших процедуру ЭКО, диагностировали сепсис – опаснейшее заражение крови.

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