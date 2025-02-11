Пять женщин госпитализированы с сепсисом после ЭКО в Москве: что известно

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына В Москве 10 февраля следователи нагрянули в одну из частных клиник. Сразу у нескольких ее пациенток, проходивших процедуру ЭКО, диагностировали сепсис – опаснейшее заражение крови.
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