В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад об инциденте в одной из школ Краснодарского края

В социальных медиа сообщалось, что в одной из школ Краснодара учащийся младших классов в связи с нежеланием обучаться в данном образовательном учреждении угрожал учителю и одноклассникам, в том числе канцелярским ножом.
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