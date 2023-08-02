Ванилла SU

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Гуру похудения рассказал, от каких популярных ресторанных блюд и закусок лучше отказаться на отдыхе.

Гуру похудения рассказал, от каких популярных ресторанных блюд и закусок лучше отказаться на отдыхе.

﻿﻿Майкл МослиГостиницы и туристические рестораны часто предлагают привычный набор блюд, и многие из этих лакомств уже ассоциируются с долгожданным отдыхом.

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