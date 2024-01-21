Египет поддержал Сомали в споре с Сомалилендом предоставить Эфиопии побережье

Президент Египта Абдель Фатх ас-Сиси выразил поддержку Сомали в споре по поводу предложения отколовшегося северного региона Сомалиленд предоставить не имеющей выхода к морю Эфиопии доступ к своему побережью в обмен на признание ее независимости.